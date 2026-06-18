«Я разберусь сама»: мать оставила загадочное сообщение и зарезала единственную дочь мясницким ножом

NTK: Мать зарезала любящую ее 28-летнюю дочь после загадочного сообщения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Аргентине мать зарезала свою 28-летнюю дочь мясницким ножом. Трагедия произошла в городе Трес-Ислетас в ночь на 12 июня. Как пишет Need To Know, в полицию обратился 40-летний мужчина, сообщив, что его сестра призналась ему в нападении на свою дочь.

После обращения мужчины в доме семьи правоохранители обнаружили тело Памелы Магали Гауны в луже крови. Рядом лежал нож с лезвием длиной более 30 сантиметров. На теле погибшей зафиксированы множественные ранения, в основном в области лица и шеи, а также на руках — следы, характерные для самозащиты. Подозреваемая, Ирма Глэдис Перес, сама явилась в полицию. Женщина была арестована.

Позже стало известно об аудиосообщении, отправленном матерью перед убийством: «Прежде чем с ней разберутся в Буэнос-Айресе, я разберусь с ней сама». Следователи пока не могут установить точный смысл этих слов. Прежде о конфликтах в семье не сообщалось, мотив преступления остается неясным. Памела была единственным ребенком Ирмы. На странице в соцсетях девушка написала: «Моя мама — это все».

Ранее жестокое убийство произошло в США. Как писал KP.RU, популярный американский рэпер D4vd зарезал и расчленил девочку-подростка, которая грозилась обвинить его в педофилии.