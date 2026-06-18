В Ростове-на-Дону начался суд над обвиняемыми в покушении на Сальдо Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 18 июня приступил к слушанию уголовного дела о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо и убийстве двух общественников. В зал суда доставили троих фигурантов — граждан Украины Александра Кручиненко, Николая и Сергея Семенюков. Процесс проходит в открытом режиме.

По версии следствия, с марта по июнь 2022 года обвиняемые входили в террористическое сообщество, созданное сотрудниками СБУ для совершения в Херсоне актов международного терроризма против сотрудников военно-гражданской администрации и других лиц.

Им инкриминируют участие в террористическом сообществе, акт международного терроризма, покушение на Сальдо, незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также изготовление взрывных устройств.

В апреле 2022 года, по данным следствия, по указанию организатора фигуранты расстреляли общественного деятеля, поддерживавшего пророссийскую администрацию. В июне того же года они попытались подорвать Сальдо, заложив замаскированное взрывное устройство рядом с местом, где он периодически бывал, однако взрыв произошел преждевременно.

Также в июне 2022 года в Херсоне они подорвали автомобиль начальника департамента молодежной политики, семьи и спорта военно-гражданской администрации, который скончался на месте.

Владимир Сальдо ранее заявлял о неоднократных попытках украинских спецслужб организовать его убийство. Они продолжаются на протяжении нескольких лет.