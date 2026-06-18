Приёмная кампания в профессиональных образовательных организациях Смоленской области стартует с 20 июня

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области

Особое внимание на заседании областного Правительства,посвященного приёмной кампании 2026 года, уделили целевому обучению, которое позволяет предприятиям и организациям готовить профессионалов по востребованным профессиям, а студентам – быть уверенными в своём профессиональном будущем.

По программам высшего образования для Смоленской области целевая квота составляет 457 человек. Больше всего в Смоленском государственном медицинском университете и Смоленском государственном университете. Также целевые места выделены и другим высшим учебным заведениям региона. Предложения о целевом обучении размещаются на портале "Работа в России".

Для всех студентов- целевиков в регионе действует комплекс мер поддержки. Для участников данной категории , набравших 90 и более баллов на ЕГЭ, предусмотрены повышенные стипендии от 10 тысяч рублей на начальных курсах до 20 тысяч рублей на старших курсах при условии хорошей успеваемости. Также для студентов- целевиков предусмотрены компенсации за наём жилья в общежитиях.

"Особое внимание уделяем привлечению педагогических кадров. В 2026 году планируем набрать 127 целевиков по педагогическим специальностям. Молодым педагогическим работникам оказываем помощь с жильем – выплата на оплату первоначального взноса по ипотеке в размере до 2 миллионов рублей, а также социальная выплата в размере 20 % от стоимости стандартного жилья. Выпускникам-целевикам, которые придут работать в образовательные организации, выплачивается ежемесячная доплата в размере 5000 рублей, а обладателям красных дипломов – 6000 рублей", - отметил в своём канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.