Судья Якубовская заподозрена в вынесении постановления за вознаграждение Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Судья Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Екатерина Якубовская заподозрена в вынесении постановления за вознаграждение от застройщика элитного жилья. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Якубовской продали квартиру в элитном жилищном комплексе в Краснодаре в пять раз дешевле рыночной стоимости.

Отмечается, что это было выявлено во время проверки, проводившейся перед решением вопроса о назначении Якубовской на вышестоящую должность.

Якубовская получила должность судьи в 2001 году. Её назначение в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции произошло в 2019 году.

Ранее сайт KP.RU писал, что Тверской суд Москвы отправил под домашний арест старшего научного сотрудника ИФ РАН Светлану Месяц по обвинению в мошенничестве. Кроме того, некоторых сотрудников РАН и ИНТЭЛ арестовали по делу о взятках.