В работе чат-бота Claude AI произошел масштабный сбой Фото: REUTERS.

Пользователи по всему миру сообщают о масштабных сбоях в работе популярного чат-бота Claude AI, разработанного компанией Anthropic. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала Downdetector, отслеживающего неполадки и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По информации сервиса, технические проблемы начались около 10:03 по московскому времени. На сбои активно жалуются пользователи из десятков стран, включая США, Великобританию, Францию, Нидерланды, Испанию, Италию, Японию и Индию.

Большая часть поступающих жалоб связана с непосредственной работой самого ИИ-ассистента Claude. В частности, пользователи отмечают отказ чат-бота отвечать на запросы (ошибки генерации текста), сбои в работе мобильного приложения, полную или частичную недоступность официального веб-сайта компании.

Anthropic — американская компания в области ИИ, основанная в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI. Основной продукт компании — большие языковые модели Claude, конкурирующие с ChatGPT.

Днем ранее массовый сбой произошел в работе каршеринга «Делимобиль». Люди не могли завершить аренду, закрыть машину или дозвониться в техподдержку.