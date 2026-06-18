«Так больше быть не должно»: глава Пентагона оскорбительно высказался о НАТО и призвал к изменениям в альянсе

Хегсет: НАТО слишком долго была «бумажным тигром», больше так быть не должно. Фото: Po1 Eric Brann/Dod/GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс слишком долго был «бумажным тигром» и «улицей с односторонним движением». Об этом заявил глава Пентагона Питт Хегсет.

Вместе с тем, он отметил, что Европа не должна быть в зависимости от США. Это не то, чего хотели и на что рассчитывали Черчилль, де Голль и бывший канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. Предполагалось, что Европа будет военной силой.

Ранее Министр обороны США заявил, что Соединенные Штаты Америки будут откровенно говорить с союзниками по Североатлантическому альянсу о необходимости нарастить оборонные расходы. Хегсет добавил, что Вашингтон намерен быть честным с друзьями.

Также сообщалось, что политики Европейского союза ожидают массового вывода американских войск из стран ЕС. Покинуть государства должны порядка 20 тысяч военнослужащих.