Ибрагим на встрече с Путиным вновь пошутил о трех тронах в Кремле и одной жене

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и президент России Владимир Путин. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите Россия–АСЕАН в Казани вновь пошутил над историей о трех тронах в Андреевском зале Кремля. Как написал Ибрагим в Telegram, он заверил российского лидера, что его семейное положение не изменилось — Азиза по-прежнему остается его единственной женой.

Однажды, посетив Андреевский зал, малайзийский премьер обратил внимание на три трона и пошутил, что третий, возможно, предназначен для второй жены царя. Владимир Путин тогда назвал это ответом настоящего мусульманина. Ибрагим уточнил, что не все мусульмане разделяют точку зрения о многоженстве. По его словам, у него только одна жена.

Ибрагим добавил, что переговоры с российским лидером прошли в теплой и дружественной атмосфере, что подтвердило высокий уровень отношений между двумя странами.

Встреча президента РФ с премьер-министром Малайзии состоялась на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. Юбилейный саммит проходит 17-19 июня. Владимир Путин подчеркнул, что Малайзия является давним и надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а взаимодействие между странами неизменно строится на принципах взаимного уважения.