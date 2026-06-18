Премьер-министр Михаил Мишустин Фото: REUTERS.

Российская Федерация возвращается к фундаментальному советскому образованию. Его невозможно заменить. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий.

Кроме того, глава российского правительства отметил, что Россия и окружающие ее страны обладают всеми возможностями для достижения мирового лидерства в сфере креативных индустрий. Доля креативных секторов в валовом внутреннем продукте (ВВП) РФ неуклонно растет и уже достигла 4,2%.

Ранее сайт KP.RU разбирался, что россияне нашли, потеряв советское образование.

Кроме того, «Комсомольская правда» выяснила, что за сто лет школьные учебники изменились лишь на треть.