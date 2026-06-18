В международном аэропорту столицы Нигера прогремели взрывы и стрельба. Фото: Global Look Press/Zheng Yangzi

В районе международного аэропорта Диори Хамани в столице Нигера, городе Ниамей, произошла серия взрывов, и была слышна непрерывная стрельба. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию очевидца и двух местных жителей.

По данным источников, инцидент начался ранним утром в четверг, 18 мая. Звуки взрывов и интенсивные перестрелки продолжались более часа. В настоящее время силы безопасности Нигера полностью оцепили район происшествия. Информация о причинах случившегося, а также о возможных погибших или пострадавших уточняется. Официальные власти страны пока не комментируют ситуацию.

Напомним, боевики попытались атаковать аэропорт в столице Нигера в начале февраля этого года. Тогда местные военные совместно с Африканским корпусом Министерства обороны РФ успешно справились с террористами. Около 20 террористов были ликвидированы у аэропорта Ниамеи. Как отмечалось, аэропорт расположен рядом с 101-й базой Вооруженно-военных сил (ВВС) Нигера, где дислоцируется оперативное командование объединённых сил Конфедерации государств Сахеля.