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НовостиВ мире18 июня 2026 8:41

Шеф Пентагона назвал жесткое условие финансирования НАТО Вашингтоном: от кого это будет зависеть

Хегсет: взносы США в НАТО будут зависеть от оборонных расходов других стран
Анастасия СУТОРМИНА
Хегсет: взносы США в НАТО будут зависеть от оборонных расходов других стран. Фото: Po1 Eric Brann/Dod/GLOBAL LOOK PRESS

Хегсет: взносы США в НАТО будут зависеть от оборонных расходов других стран. Фото: Po1 Eric Brann/Dod/GLOBAL LOOK PRESS

Взносы Соединенных Штатов Америки в НАТО будут зависеть от выполнения другими странами альянса своих целевых показателей по оборонным расходам. Об этом заявил глава Пентагона Питт Хегсет.

Ранее американский министр обороны отметил, что Соединенные Штаты Америки будут откровенно говорить с союзниками по Североатлантическому альянсу о необходимости нарастить оборонные расходы.

При этом Хегсет добавил, что Североатлантический альянс слишком долго был «бумажным тигром» и «улицей с односторонним движением». Но больше такого быть не должно.Это не то, чего хотели и на что рассчитывали Черчилль, де Голль и бывший канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. Предполагалось, что Европа будет военной силой, заключил глава Пентагона.