"Трампа накачивали": в Кремле высказались о саммите G7 во Франции

Ушаков заявил, что европейцы накачали Трампа вредными идеями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Европейские лидеры на саммите G7 «накачивали» президента США Дональда Трампа неполезными и вредными идеями. С таким мнением выступил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии ИС «Вести».

«Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита "семерки". Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями», - сказал Ушаков на полях саммита Россия-АСЕАН.

По его словам, после этого у нас еще контактов с администрацией американского лидера не было. Кроме того, Ушаков назвал Трампа сильным политиком, который придерживается своих взглядов.

Ранее Ушаков сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию. Однако конкретные даты визита на данный момент не определены.