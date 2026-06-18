Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире18 июня 2026 8:51

"Трампа накачивали": в Кремле высказались о саммите G7 во Франции

Ушаков заявил, что европейцы накачали Трампа вредными идеями
Вениамин ЗАХАРОВ
Ушаков заявил, что европейцы накачали Трампа вредными идеями

Ушаков заявил, что европейцы накачали Трампа вредными идеями

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Европейские лидеры на саммите G7 «накачивали» президента США Дональда Трампа неполезными и вредными идеями. С таким мнением выступил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии ИС «Вести».

«Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита "семерки". Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями», - сказал Ушаков на полях саммита Россия-АСЕАН.

По его словам, после этого у нас еще контактов с администрацией американского лидера не было. Кроме того, Ушаков назвал Трампа сильным политиком, который придерживается своих взглядов.

Ранее Ушаков сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию. Однако конкретные даты визита на данный момент не определены.