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НовостиВ мире18 июня 2026 8:55

«Радиостанция Судного дня» вновь проявила активность: что прозвучало

Радиостанция Судного дня передала в эфир слово ощупывание
Авторы (2):
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей ЧИКОВ
Радиостанция Судного дня передала в эфир слово ощупывание

Радиостанция Судного дня передала в эфир слово ощупывание

Фото: Shutterstock.

Радиостанция УВБ-76, известная радиолюбителям как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», вновь проявила активность, выдав в эфир очередное сообщение. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции.

Согласно публикации, в 10:50 по московскому времени в четверг, 18 июня, прозвучал непонятный набор букв и цифр, а также одно слово: НЖТИ 87076 ОЩУПЫВАНИЕ 4068 5547.

Напомним, радиостанция УВБ-76 вышла в эфир в самом начале недели, днем 15 июня. В эфире прозвучало одно кодовое слово «карандаш».

Прозванная «Жужжалкой» радиостанция выдает в эфир непонятное шипение и слова уже с 1970-х годов. Как писал сайт KP.RU, смысл этих посланий пытаются разобрать любители инопланетных загадок и иностранные разведки.