Лантратова: атаки Киева на гражданские объекты должны получить публичную оценку. Фото: Belkin Alexey/GLOBAL LOOK PRESS

Международное сообщество не должно молчать относительно атак Вооруженных сил Украины по гражданским объектам. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Омбудсмен отметила, что эти атаки должны получить публичную оценку.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим, терпя поражения на передовой и отступая, сделал терроризм основным способом ведения конфликта. По его словам, подобная тактика применялась и ранее, в том числе против мирных жителей Донбасса.

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