Поставлена точка в одном из самых громких расследований в США: суд вынес приговор серийному убийце проституток

Серийного убийцу проституток приговорили к пожизненному сроку в США Фото: Shutterstock.

В штате Нью-Йорк поставлена точка в одном из самых громких криминальных расследований XXI века. 62-летний маньяк Рекс Х. приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение за убийство восьми женщин. Соответствующий вердикт огласил судья Тимоти Маззей в суде местечка Риверхед на Лонг-Айленде, пишет Spiegel.

Десятилетиями успешный архитектор и отец двоих детей вел жуткую двойную жизнь. Пока его жена находилась в отъездах, он пользовался услугами секс-работниц, после чего похищал их, подвергал пыткам и душил. Тела жертв он оставлял на побережье Лонг-Айленда.

Так называемые «убийства в Гилго-Бич» потрясли США в 2010 году, когда на южном побережье Лонг-Айленда были найдены останки 11 человек: девяти женщин, мужчины и ребенка. Эти события позже легли в основу художественного фильма «Потерянные девушки» (2020).

Следователи более десяти лет не могли выйти на след маньяка. Перелом произошел в июле 2023 года, когда архитектора арестовали возле его офиса на Манхэттене. Выйти на подозреваемого помогло сразу несколько зацепок. Машину убийцы заметили свидетели исчезновения одной из жертв. Современный анализ ДНК позволил сопоставить волосы, найденные на телах погибших, с генетическим профилем обвиняемого.

Изначально заявлявший о своей невиновности, преступник в итоге капитулировал перед неопровержимыми уликами. В апреле 2026 года под он полностью признал вину в семи убийствах, совершенных с 1993 по 2010 год, а также взял на себя ответственность за восьмую жертву, связь с которой ранее не была доказана.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о самых опасных серийных убийцах, которые отбывали пожизненное наказание в «Черном беркуте».