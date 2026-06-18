Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 июня 2026 9:36

Балицкий: ВСУ 12 раз атаковали Запорожскую область за сутки, один человек погиб

ВСУ 12 раз за минувшие сутки атаковали Запорожскую область
Анастасия СУТОРМИНА
Балицкий: ВСУ 12 раз атаковали Запорожскую область за сутки, один человек погиб

Балицкий: ВСУ 12 раз атаковали Запорожскую область за сутки, один человек погиб

Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Украины 12 раз за минувшие сутки атаковали дронами Запорожскую область. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в результате атак семь человек получили ранения, один - скончался.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 18 июня над Россией было сбито 555 дальнобойных дронов. Над столичным регионом — 180.

Кроме того, ночью 18 июня в Ростовской области в результате атаки беспилотников ВСУ погиб один человек, еще двое получили ранения. Двое пострадавших были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Медики оказывали всю необходимую помощь.

Накануне украинская армия нанесла удар по автозаправочной станции в Курской области. При инциденте один человек погиб.