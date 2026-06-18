Балицкий: ВСУ 12 раз атаковали Запорожскую область за сутки, один человек погиб Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Украины 12 раз за минувшие сутки атаковали дронами Запорожскую область. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в результате атак семь человек получили ранения, один - скончался.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 18 июня над Россией было сбито 555 дальнобойных дронов. Над столичным регионом — 180.

Кроме того, ночью 18 июня в Ростовской области в результате атаки беспилотников ВСУ погиб один человек, еще двое получили ранения. Двое пострадавших были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Медики оказывали всю необходимую помощь.

Накануне украинская армия нанесла удар по автозаправочной станции в Курской области. При инциденте один человек погиб.