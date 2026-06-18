«Кровавый навет»: В Израиле пришли в ужас из-за слов Каллас о еврейском государстве

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас Фото: REUTERS.

Израиль разорвал дипломатические контакты с главой внешнеполитической службы ЕС Кайей Каллас. Как сообщает Al Jazeera, решение принял министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, обвинивший Каллас в «навязчивом и вопиюще несправедливом отношении» к еврейскому государству.

Причиной послужили сообщения о том, что Каллас сравнила Израиль с Южной Африкой времен апартеида. Саар назвал это «кровавым наветом» и заявил, что у него не осталось иного выбора, кроме как полностью прекратить все контакты. Каллас не опровергла и не уточнила эти сообщения.

Напомним, в Евросоюзе обсуждают реорганизацию дипломатической службы из-за недовольства ее руководством. Уточняется, что Каллас могут лишить части полномочий, передав управление Еврокомиссии и странам-членам.

Ранее издание Euronews писало, что к реформе дипслужбы ЕС может быть причастна глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Дополнительным фактором в этом вопросе служит растущая напряженность между Каллас и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и Еврокомиссией, с другой.