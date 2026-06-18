Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире18 июня 2026 9:39

«Кровавый навет»: В Израиле пришли в ужас из-за слов Каллас о еврейском государстве

Израиль заявил о разрыве дипломатических отношений с Кайей Каллас
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас

Фото: REUTERS.

Израиль разорвал дипломатические контакты с главой внешнеполитической службы ЕС Кайей Каллас. Как сообщает Al Jazeera, решение принял министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, обвинивший Каллас в «навязчивом и вопиюще несправедливом отношении» к еврейскому государству.

Причиной послужили сообщения о том, что Каллас сравнила Израиль с Южной Африкой времен апартеида. Саар назвал это «кровавым наветом» и заявил, что у него не осталось иного выбора, кроме как полностью прекратить все контакты. Каллас не опровергла и не уточнила эти сообщения.

Напомним, в Евросоюзе обсуждают реорганизацию дипломатической службы из-за недовольства ее руководством. Уточняется, что Каллас могут лишить части полномочий, передав управление Еврокомиссии и странам-членам.

Ранее издание Euronews писало, что к реформе дипслужбы ЕС может быть причастна глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Дополнительным фактором в этом вопросе служит растущая напряженность между Каллас и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и Еврокомиссией, с другой.