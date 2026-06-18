Суд Москвы приговорил Митрошину к трем годам условно и штрафу 900 тысяч рублей

Блогер Александра Митрошина. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Суд Москвы приговорил блогера Александру Митрошину к трем годам условно и штрафу 900 тысяч рублей по делу о легализации денежных средств. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Митрошину виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, со штрафом 900 тыс. рублей. Наказание считать условным с испытательным сроком три года», - заявил судья Алексей Криворучко.

Кроме того, суд конфисковал в доход РФ имущество на сумму более 115 млн рублей. Накануне Митрошина заявила, что готова принять любой приговор по своему делу и сохранила спокойствие, узнав о запрошенном сроке.

В свою очередь прокурор запросил три года колонии и штраф в размере 900 тыс. рублей, учитывая ее активное сотрудничество со следствием как смягчающее обстоятельство.

Сайт KP.RU писал, что в 2025 году Митрошина признала свою вину и заявила, что не намерена мешать следователям выполнять их работу.