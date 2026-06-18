Зумеры массово ищут у себя болезни: психолог объяснил причину

Специалист отметил, что интернет сделал самодиагностику очень доступной. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Все больше молодых людей ищут у себя болезни после чтения информации в интернете. Психолог Анатолий Абашин рассказал, что такая склонность связана с высоким уровнем тревожности, постоянным сравнением себя с другими и ощущением неопределенности. Об этом пишет «Абзац».

«У зумеров сейчас беспрецедентный уровень тревожности, на мой взгляд. Они растут в условиях постоянной неопределенности, частых социальных сравнений. От этого создается невероятное эмоциональное давление и инфошум», – объяснил Абашин.

Когда стресс накапливается и не находит выхода, внимание переключается на собственное тело, а любые ощущения начинают вызывать тревогу. Человек начинает все чаще прислушиваться к своему организму и искать объяснение любым изменениям в самочувствии

Специалист отметил, что интернет сделал самодиагностику очень доступной. Однако поиск симптомов в сети нередко приводит к ошибочным выводам, поэтому при подозрениях на заболевание лучше обращаться к врачу, а не ставить диагноз самостоятельно.

Ранее сайт KP.RU писал, что среди представителей поколения Z чаще всего встречаются тревожность, депрессия и синдром дефицита внимания с гиперактивностью.