CNN: Барак Обама значительно обошел по популярности Дональда Трампа Фото: REUTERS.

Открывая свой президентский центр, экс-глава Белого дома Барак Обама делает это как самый популярный из ныне живущих президентов США. Согласно новому опросу, 57% американцев положительно относятся к Обаме, что значительно превосходит рейтинги его двух преемников на посту президента. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свое новое исследование.

"Только 34% населения положительно относятся к президенту Дональду Трампу, а рейтинг бывшего президента Джо Байдена составляет всего 30%", - говорится в публикации.

По данным телеканала, позиция Обамы среди независимых избирателей более чем в два раза выше, чем у Байдена или Трампа. В отличие от соперников, Обама также пользуется почти всеобщей поддержкой своей партии.

В материале отметили, что мнения американцев о бывших президентах США часто меняются задним числом, и во многих случаях улучшаются. Так, Обама, чьи рейтинги были неоднозначными на протяжении большей части его второго срока, сохранил широкую популярность в годы после ухода с поста.

Как писал сайт KP.RU, в начале июня Трамп приближался к промежуточным выборам с уязвимостью, которая является чем-то новым в его политической карьере. По данным агентства Bloomberg, американские избиратели теряют веру в экономику страны из-за лидера Белого дома. Противостояние в Ормузском проливе и высокие цены на бензин в США снизили рейтинг республиканца до минимума. Американцы недовольны его экономической политикой, которая ранее была его главным козырем.