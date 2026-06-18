Дрон ВСУ специально преследовал машину с мамой и двумя детьми: у женщины не получилось уйти от удара

Ковальчук: Две девочки ранены при атаке дрона ВСУ на машину в Брянской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Украинские боевики при помощи беспилотника атаковали автомобиль с матерью и двумя дочерями 10 и 11 лет в Брянской области. Девочки ранены, одна - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.

"И снова террористический акт киевского режима против мирных граждан, детей. В селе Чуровичи Климовского района дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором ехала мама с двумя дочками 10 и 11 лет", - написал он.

Ковальчук отметил, что дрон ВСУ целенаправленно преследовал машину с семьей. По его словам, женщина пыталась уйти от удара, но безуспешно.

Как писал сайт KP.RU, 17 июня боевики ВСУ при помощи дрона атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Беларуси. В результате ЧП погибла женщина, сопровождавшая команду, еще восемь человек ранены, в том числе шестеро детей.