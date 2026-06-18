В Роскачестве назвали три ключевых ошибки при кредитовании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества назвали три ключевых ошибки при кредитовании, которые приводят к серьезным финансовым потерям.

Первая ошибка: восприятие рассрочек и BNPL-сервисов (от англ. Buy Now, Pay Later — «Покупай сейчас, плати потом») как полностью бесплатных инструментов. Не всегда отсутствие процентов автоматически означает отсутствие переплаты. Часто за нарушение сроков внесения даже минимальных платежей предусмотрены штрафные санкции, способные существенно увеличить итоговую сумму долга.

Вторая ошибка: погоня за низким ежемесячным платежом в ущерб общей стоимости кредита. Желая снизить текущую финансовую нагрузку, заемщики соглашаются на пролонгацию срока займа, не осознавая, что это ведет к значительному росту итоговой переплаты. Так же, можно отказаться от дополнительных страховок, что позволит сэкономить.

- Банки нередко навязывают дополнительные услуги, например, страхование жизни, без которого по закону можно обойтись, - сказали Lenta.ru эксперты Роскачества.

Третья ошибка: отказ от сравнения кредитных предложений. По их словам, чтобы избежать лишних трат и невыгодных условий, необходимо изучать программы как минимум в трех-четырех различных банках. Многие клиенты по привычке обращаются в ту организацию, где обслуживались ранее, полагая это наиболее простым решением, однако условия и процентные ставки в разных учреждениях могут отличаться в разы.

Тем временем, процедура личного банкротства для некоторых россиян стала последней надеждой выбраться из долговой ямы. Вместе с ростом желающих списать кредиты появился рынок сомнительных посредников, которые обещают гарантированное избавление от долгов и забирают у людей последние деньги, передает 360.ru.

Тем временем, аналитики предупреждают о непосильной закредитованности россиян. Многие видят в кредитном рынке признаки перегрева, едва ли не граничащего с социальной катастрофой. Но при этом в масштабах мира, Россия остается одной из наименее закредитованных в долговом отношении стран среди сопоставимых экономик, сообщает aif.ru.

В первом квартале 2026 года в России выдано 4,76 млн потребительских кредитов — на 27,1% больше, чем в 2025 году, достигнув отметки в 4,76 миллионов единиц. Такой рост связывается с изменением денежно-кредитной политики Банка России, пишет Царьград.