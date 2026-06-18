Обвиняемый в убийстве депутата Петрова боксер Надирбегов оказался ранее судимым Фото: Ольга ЮШКОВА.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Алисултана Надирбегова, профессионального боксера с криминальным прошлым, которого следствие считает исполнителем убийства депутата Александра Петрова. Об этом пишет «КП-Петербург».

Как выяснилось, это не первый раз, когда имя спортсмена попадает в уголовную хронику. В 2016 году Надирбегов обвинялся в вымогательстве, однако суд смягчил статью до «самоуправства» и приговорил его к двум годам условно.

Тогда боксер вместе с группой мужчин ворвался на территорию деревообрабатывающего предприятия, где началась драка, которая закончилась смертью человека. На суде Надирбегов заявлял, что просто помогал землякам решать проблемы. Кроме того, в открытых источниках он фигурирует как член «потаповской» организованной преступной группы.

Теперь Надирбегову предъявлены обвинения по статьям об убийстве двух и более лиц организованной группой и незаконном обороте оружия. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее KP.RU писал, что в организации преступления обвиняется 75-летний петербургский коммерсант Илья Трабер, он также арестован. Депутата Петрова, отца первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова, застрелил снайпер 24 октября 2020 года в его загородном доме под Выборгом.