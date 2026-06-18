Президент Финляндии Александр Стубб Фото: REUTERS.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит признаков подготовки России к нападению на страны Североатлантического альянса.

«Как президент, главнокомандующий и просто финн я не вижу никаких доказательств того, что это может произойти», — сказал он в интервью шведскому изданию Hufvudstadsbladet.

Таким образом финский лидер прокомментировал недавнее заявление главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) Швеции Микаэля Классона, который предположил, что Москва якобы намерена «проверить альянс на прочность».

Кроме того, Александр Стубб поделился своим видением ситуации вокруг украинского кризиса. По оценке президента Финляндии, конфликт на Украине продлится еще как минимум три-четыре месяца.

Напомним, в Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва не представляет угрозы для стран Запада и не планирует проявлять агрессию. Президент РФ Владимир Путин назвал «полной чушью» утверждения о том, что Россия собирается атаковать Европу после Украины