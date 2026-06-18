На участке Крымской железной дороги временно прекращено движение поездов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Движение поездов приостановлено в четверг на одном из участков Крымской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

"По решению владельца инфраструктуры на одном из участков Крымской железной дороги сегодня, 18 июня, временно остановлено движение", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что завершающую часть маршрута от станции Владиславовка пассажиры поездов в Крым проследуют на автобусах. Кроме того, поезд 168/167 Симферополь – Москва отправлением 18 июня отменен. Пассажиров намерены пересадить на другие поезда "Таврия".

Как писал сайт KP.RU, 9 июня "Гранд Сервис Экспресс" сообщил, что все поезда, следующие в Крым, будут доведены до конечных станций маршрута, а отправление составов с полуострова планировалось в соответствии с расписанием. На утро некоторые поезда "Таврия" продолжали движение с опозданием.