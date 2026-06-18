Первая женщина-мэр ушла в декрет в Японии и вызвала общенациональные дебаты. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

35-летняя мэр японского города Явата Сёко Кавата ушла в декретный отпуск, став первой женщиной-градоначальником в истории страны, которая решилась на такой шаг, сообщает The Guardian. Это событие вызвало бурную дискуссию на национальном уровне, хотя в других странах подобное вряд ли кого-то удивило бы. Сама Кавата призналась, что не ожидала столь острой реакции на свое решение.

«Я не думала, что это вызовет такую реакцию и столько споров. До сих пор бытует мнение, что на работе люди должны жертвовать своей личной жизнью, чтобы полностью погрузиться в карьеру», — заявила она.

Мэр уверена, что ее заместитель справится с обязанностями на время ее отсутствия. Ее поддержала влиятельная газета Mainichi, призвав пересмотреть отношение японского общества к отпускам по уходу за ребенком.

Кавата стала мэром в 33 года, на своем посту она сосредоточилась на борьбе с сокращением населения: за три года его численность в Явата упала с 74 до 68 тысяч человек. Она планирует вернуться к работе в декабре и надеется, что ее пример вдохновит других женщин идти в политику.

Между тем, в России все чаще в декрет уходят отцы. Депутат Госдумы Светлана Бессараб объяснила рост числа мужчин, уходящих в декрет, семейной экономикой: чаще всего такое решение принимают пары, где доход жены превышает зарплату мужа.