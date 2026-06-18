Экс-премьер Моравецкий: Лучше, если гибнут украинские, а не польские военные Фото: REUTERS.

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался против инициативы о прекращении помощи киевскому режиму, признавшись, что ему предпочтительнее, чтобы в танках гибли украинские, а не польские военнослужащие.

Так, политик отреагировал на предложение кандидата на пост премьер-министра от правой партии «Право и справедливость» Пшемыслава Чарнека прекратить военную помощь Украине до тех пор, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не отменит свое решение о присвоении подразделению ВСУ наименования «имени героев УПА»*.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-служба президента Польши Кароля Навроцкого сообщила, что Варшава дала украинскому главарю несколько дней на то, чтобы изменить связанное с героизацией УПА* решение.

* Украинская повстанческая армия признана экстремистской и запрещена в РФ