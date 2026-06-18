Кризис 15-го года брака: эксперт рассказал, почему мужчины внезапно бросают семьи

Эксперт рассказал, почему мужчины уходят после 15 лет совместной жизни. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Семьи нередко сталкиваются с так называемым кризисом 15-го года брака, когда внешне благополучные отношения неожиданно оказываются под угрозой. Психолог Виктор Соколов рассказал, почему мужчины, которые долгие годы были заботливыми мужьями и отцами, вдруг решают уйти из семьи. Об этом пишет mk.ru.

«Мужчина может годами играть роль идеального семьянина, а потом щелкнуть выключателем. Это не предательство – это кризис идентичности, который накапливался 10-15 лет», – объяснил психолог.

По словам специалиста, одной из главных причин становится кризис среднего возраста. К 40-45 годам многие начинают переосмысливать свою жизнь, задаваться вопросом о собственных целях и достижениях. Дополнительную роль играет потеря эмоциональной близости в браке, когда супруги сосредотачиваются на быте, детях и финансах, забывая о душевной связи друг с другом.

Подобные перемены редко происходят внезапно. За несколько месяцев до серьезного кризиса мужчина может стать более замкнутым, перестать делиться планами, избегать совместного досуга или все чаще говорить о желании перемен. При этом психологи подчеркивают: такой период не всегда заканчивается разводом.