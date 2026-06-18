Под Новосибирском пытаются спасти пенсионерку после разрыва аневризмы

Женщина несколько месяцев находится в больницах. Фото: предоставлено Гульфирой Турлубековой

64-летняя жительница Горно-Алтайска уже почти пять месяцев борется за жизнь после разрыва аневризмы головного мозга. В январе этого года женщина внезапно упала — оказалось, что у нее лопнул сосуд в мозге. Сразу после операции начался геморрагический инсульт, два месяца пациентка провела в коме в реанимации. Позже добавились менингит и другие осложнения.

Как рассказала КП-Новосибирск дочь пенсионерки Гульфира, сейчас ее мать не двигается, не разговаривает, дышит через трахеостому и питается через зонд. Врачи в Горно-Алтайске не давали надежды. Родственники забрали маму домой — все необходимое оборудование и препараты покупали сами. Оформить паллиативный статус не удалось из-за недостатка медицинских показаний.

В итоге пациентку согласился принять реабилитационный центр «Парус» в поселке Кудряши под Новосибирском. Медики прогнозов не дают, но семья надеется на любые изменения. Лечение и реабилитацию оплачивают самостоятельно. Если вы хотите помочь, связаться с родственниками можно по телефону: +7-915-424-57-87.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX