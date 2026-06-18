Раскрыт список профессий, из-за которых выросла средняя зарплата в Москве

Самые высокие доходы у топ-менеджеров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Москве за год заметно выросла средняя зарплата, и Росстат зафиксировал показатель в 219,6 тысячи рублей. Такой рост связан с высокооплачиваемыми профессиями в отдельных отраслях, которые сильно «подтягивают» общий уровень доходов, рассказала карьерный консультант Светлана Ковынева. Об этом пишет mk.ru.

«Самые высокие заработки у топ-менеджеров, которые получают более 1 млн руб. в месяц. Самые низкие – 40-50 тыс. руб. В расчет входят премии, надбавки, бонусы и другие выплаты, поэтому это вовсе не означает, что большинство москвичей получают 219 тыс. руб», – заявила эксперт.

По словам специалиста, на средний показатель сильно влияют зарплаты топ-менеджеров, IT-специалистов, финансистов и работников финансово-страхового сектора. В этих сферах доходы могут достигать нескольких сотен тысяч рублей в месяц, а у руководителей – превышать миллион.

Кроме того, высокие зарплаты фиксируются у брокеров по недвижимости, IT-руководителей, финансовых директоров, пилотов и врачей частных клиник. В отдельных случаях хорошо зарабатывают и специалисты сферы сервиса в премиум-сегменте – например, официанты, массажисты и косметологи, если работают в дорогих заведениях.