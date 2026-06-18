Новосибирец напал на женщину из-за того, что она выгуливала собаку у его дома

Конфликт возникает не в первый раз. Фото: предоставлено Полиной

В Новосибирске на 1-м Каменогорском переулке мужчина напал на женщину и ее собаку. По словам дочери пострадавшей Полины, конфликт произошел из-за того, что местный житель недоволен прогулками собак у его дома. Мужчина считает, что животные портят газон и траву, хотя территория ему не принадлежит, сообщает КП-Новосибирск.

По словам Полины, ее мать шла из магазина с собакой, мужчина начал высказывать недовольство и пошел за ней. Женщина начала снимать происходящее на видео, это его разозлило. Со слов дочери, он сказал: «Я отравлю здесь траву, чтобы ваша собака отравилась», после чего ударил женщину по уху и собаку. Также угрожал сходить за битой в машину.

В полиции подтвердили, что информация о происшествии поступала, проводится проверка. Сама Полина созванивалась с мужчиной — в разговоре он вел себя адекватно и объяснил свой поступок тем, что его спровоцировали. Пострадавшая и собака испугались, но серьезных травм не получили.

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