В России отметили сложность поступления в 10-й класс: подробности

"Известия": Родители пожаловались на жесткие условия приема в 10-й класс Фото: Shutterstock.

В России стало значительно сложнее поступить в 10-й класс. Даже одна тройка за экзамен становится серьезным препятствием для обучения в старшей школе. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на родителей учеников.

"Эксперты ожидают, что в этом году около 70% девятиклассников отправятся в техникумы и колледжи. В 2025-м этот показатель достиг 63%, хотя еще несколько лет назад не превышал 50%", - говорится в публикации.

Издание отметило, что девятикласснику продолжить обучение в школе после получения свидетельства о неполном среднем образовании становится все труднее. По словам родителей, учителя хотят видеть в старшей школе учеников с очень высокими оценками и на одно место в десятом классе нередко претендуют трое-пятеро ребят.

Мать ученика одной из школ Москвы заявила, что средний балл аттестата должен быть 4,5, результаты ОГЭ — не ниже пятерки. Исключение только для русского языка — здесь допускается четверка. При этом обязательно участие ребенка в олимпиадах, добавила она.

Другая женщина заметила, что в школе им предложили два варианта: пересдать экзамены осенью, если оценки окажутся недостаточно хорошими, или поступить в колледж.

Как писал сайт KP.RU, в стране рекордно снизилось число школьников, переходящих в десятый класс. Согласно исследования, в 2024 году в 10-й класс поступили 708,2 тысячи школьников. И это почти столько же, сколько ушли в колледжи по программам подготовки специалистов среднего звена. Эта разница стала минимальной за последние 25 лет.