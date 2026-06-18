Матвиенко заявила, что студенты избавляются от ложных стереотипов о семье

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Молодые люди в России все чаще отказываются от мнения, что получение высшего образования невозможно совмещать с семейной жизнью. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее мнению, именно студенческие годы являются хорошим временем для того, чтобы параллельно с учебой создать семью, поскольку «все нужно делать вовремя». Матвиенко считает, что сегодня в стране происходит фундаментальный сдвиг в восприятии брака и родительства в молодом возрасте.

«На мой взгляд, главная причина успеха кроется в том, что у молодых людей в корне меняется мировоззрение. Они избавляются от устаревших, по сути, ложных стереотипов», — сказала она, выступая на II Всероссийском фестивале студенческих семей.

Глава Совфеда также обратила внимание на изменение статуса больших семей в современной России, заявив, что сегодня многодетная семья становится главным синонимом жизненного успеха и уважения в обществе.

Напомним, ранее в России повысили пособие беременным студенткам до прожиточного минимума.