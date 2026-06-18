Прокурор запросил девять лет колонии сценаристу «Счастливы вместе» Берестовому Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокурор в Измайловском суде Москвы запросил девять лет колонии строгого режима для сценариста сериала «Счастливы вместе» Станислава Берестового по делу об убийстве участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Лукина.

По версии следствия, Берестовой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес потерпевшему 91 удар ножом. От полученных травм Лукин скончался на месте.

Помимо уголовного наказания, прокурор попросил удовлетворить гражданский иск матери погибшего о компенсации морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей.

Ранее Берестовой признал свою вину, но настаивал, что совершил преступление из-за самообороны. По его версии, Лукин пришел к нему пьяным, напал, нанес несколько ударов и схватил нож с криком «убью». Сценарист утверждает, что хаотично размахивал ножом, защищаясь, когда бывший участник «Дома-2» наступал на него с оружием.