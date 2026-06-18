СК установил личность пилота разбившегося в Подмосковье самолета

За штурвалом воздушного судна, потерпевшего крушение в Подмосковье, находился летчик-испытатель Петр Тутакин. Фото: testpilot.ru

За штурвалом воздушного судна, потерпевшего крушение в Подмосковье, находился летчик-испытатель Петр Тутакин. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Ведомство установило данный факт в ходе следственных мероприятий, проводимых после крушения воздушного судна на территории Московской области.

«В ходе полета произошло крушение самолета, на борту которого находились 75-летний пилот и 53-летний пассажир. В результате авиапроисшествия оба мужчины погибли. <…> Следствие рассматривает различные версии происшествия, среди которых ошибка пилотирования, <...> техническая неисправность воздушного судна и другие», - указано в сообщении.

Обстоятельства катастрофы продолжают выясняться. Следователи работают на месте крушения.

KP.RU прежде сообщал, что вечером 17 июня в Московской области в районе Сергиева-Посада упал легкомоторный самолет. В результате инцидента погибли два человека, находившиеся в воздушном судне. При ударе о землю самолет загорелся.