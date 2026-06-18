Вдоль берегов желеобразный кисель: в Черном и Азовском морях нашествие медуз

Медузы заполонили акватории Черного и Азовского морей Фото: Александр Михайленко

В Крыму курортный сезон начался с медузного нашествия. Хотя обычно такая проблема появляется только в августе, но на первые "кисельные берега" из тел желеобразных туристы стали жаловаться уже сейчас. Об этом сообщает "КП-Крым".

"Нашествие медуз пока заметили лишь на берегу Азовского моря, а любители поплавать в Ялте, Севастополе или Судаке, наоборот, радуются чистейшей воде. Правда, она пока бодрящая", - говорится в материале.

Издание отметило, что на курортах восточного побережья Черного моря постепенно появляются медузы двух основных видов - корнерот и ушастые аурелии. Укусы крупных корнеротов вызывают ожог, сравнимый с крапивным, а иногда и волдыри с зудом.

В свою очередь "Вести" сообщают, что в Краснодарском крае много медуз на курорте Лазаревское. В Черном море количество медуз увеличивается из-за обилия кормовой базы и усиления течений, которые выбрасывают морских существ к береговой линии.

Как писал сайт KP.RU, в июле прошлого года берега Азовского моря захватили полчища медуз. Они не давали отдыхающим зайти в море. Берега превратились в кисельные. Местные жители говорят, что такого количества медуз-корнеротов, да еще и таких гигантских размеров, они здесь еще не видели.