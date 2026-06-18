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НовостиПолитика18 июня 2026 11:55

МИД России назвал пиаром переговоры о принятии Украины и Молдавии в ЕС

Россия будет наблюдать за этим процессом
Сергей ГАПЧУК
МИД России назвал пиаром переговоры о принятии Украины и Молдавии в ЕС

МИД России назвал пиаром переговоры о принятии Украины и Молдавии в ЕС

Фото: REUTERS.

МИД РФ назвал пиаром переговоры по вопросу принятия Украины и Молдавии в Евросоюз. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что общее состояние, в котором находятся Киев и Кишинев, подтверждает, что решение об открытии первого кластера переговоров об их вступлении в ЕС лежит исключительно в политической плоскости.

"Это нужно для пиара. Это нужно для того, чтобы продемонстрировать некие успехи этих стран, государств и режимов в некой евроинтеграции", - подчеркнула Захарова, добавив, что Москва будет наблюдать за этим процессом.

Как писал сайт KP.RU, ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что ЕС готовит изменение условий членства для будущих участников. Для Украины и Молдавии, в случае их вступления, на срок от 5 до 15 лет предусмотрены существенные ограничения, включая лишение права вето.