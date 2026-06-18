Перелеты по 9 часов опасны: врач рассказал, как защититься от тромбов

Перед полетом можно использовать препараты, улучшающие венозный отток. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летом многие россияне отправляются в дальние поездки, в том числе в страны Азии, где перелеты могут занимать по 9 часов и больше. На фоне длительного сидения в одном положении возрастает риск тромбообразования, даже у людей без хронических заболеваний, рассказал врач-терапевт, профессор Павел Воробьев. Об этом пишет aif.ru.

«В группе риска в первую очередь пожилые люди. А также люди с заболеванием вен ног (варикоз, тромбофлебит), беременные и женщины, принимающие гормональные контрацептивы. Причем гормональные контрацептивы дают очень большой прирост риска в первые месяцы приема», – предупредил медик.

Чтобы снизить опасность во время перелета, врач советует соблюдать простые меры. Важно пить больше воды, так как сухой воздух в салоне способствует обезвоживанию. Полезно периодически вставать и двигать ногами, чтобы улучшать кровообращение.

Также перед полетом можно использовать препараты, улучшающие венозный отток, а в отдельных случаях – профилактические дозы антикоагулянтов, но только после консультации со специалистом.

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