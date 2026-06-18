Лавров: Путин провел предметный разговор по Украине с участниками саммита АСЕАН Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин провел предметный разговор с участниками саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Казани на тему ситуации вокруг конфликта на Украине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как подчеркнул министр, российский лидер провел детальный брифинг на тему украинского конфликта для участников мероприятия.

«По Украине был подробный разговор, президент всех пробрифинговал в деталях о том, как развивается ситуация, и нашу оценку действий киевского режима», - сообщил Лавров журналистам на полях мероприятия.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин прибыл на площадку юбилейного саммита Россия - АСЕАН в МВЦ «Казань Экспо» и открыл пленарное заседание. Посвященное 35-летию отношений мероприятие проходит в столице Татарстана с 17 по 19 июня.