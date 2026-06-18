Захарова: Армении передана нота протеста из-за осквернения советского мемориала. Фото: МИД России

Российская сторона направила Армении ноту протеста в связи с осквернением советского мемориала в Гюмри. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула: эта кощунственная акция не просто хулиганство, а целенаправленная атака на общую для наших стран историческую память и попытка надругательства над Великой Победой.

Так Захарова прокомментировала осквернение мемориала «Мать Армения» в Гюмри, посвященного героям Великой Отечественной войны. Неизвестные сорвали позолоченные буквы с названий городов-героев на монументе, они были найдены в мусорных баках на территории мемориала.

Глубокое возмущение в связи с произошедшим ранее также выразили в посольстве России в Армении. Дипмиссия призвала Ереван дать четкую оценку инциденту.