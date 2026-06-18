НАТО 3.0 и еще больше денег: Каким генсек Рютте видит будущее Североатлантического альянса

Рютте заявил, что НАТО ждет крупнейшая трансформация в ее истории Фото: REUTERS.

Североатлантический альянс ожидает крупнейшее изменение за всю его историю, вывод части сил США из Европы и увеличение финансирования. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны военного блока.

«НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0», - отметил он, прокомментировав слова главы Пентагона Пита Хегсета о продолжении вывода американских военных из Европы, и что дальнейшее участие США в альянсе будет напрямую зависеть от вклада европейских стран в обеспечение обороны.

Генсек НАТО предупредил, что европейцам предстоят "огромные усилия", и они их "уже предпринимают". Он уточнил, что, по обновленным данным, европейские страны военного блока и Канада потратили в 2025 году на 139 млрд долларов больше, чем в предыдущем году.

Как писал сайт KP.RU, ранее экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Рютте столкнулся с неожиданной реакцией европейцев на его идею тратить 0,25% ВВП стран альянса на поддержку киевского режима. По его словам, проблема в том, что некоторые члены блока заметили одну деталь: политикам ЕС больше не получится продать своим гражданам идею о помощи Украине как "инвестицию в победу".