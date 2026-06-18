Мелони не смогла скрыть реакцию на слова Макрона во время саммита G7 Фото: REUTERS.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони эмоционально отреагировала на слова президента Франции Эммануэля Макрона во время рабочего заседания на саммите «Большой семерки» (G7). Об этом пишет Daily Mail.

На опубликованных кадрах видно, как глава итальянского правительства наклоняется к французскому лидеру. Макрон, прикрыв рот рукой, что-то шепчет ей на ухо, после чего Мелони отстраняется и выразительно закатывает глаза.

Мелони не смогла скрыть реакцию на слова Макрона во время саммита G7

«В то время как мировые лидеры обычно стараются сохранять бесстрастное выражение лица во время заседаний, Мелони не смогла скрыть своей реакции», — отмечает издание, не уточняется, что именно Макрон сказал итальянскому премьеру.

Накануне Джорджа Мелони бурно отреагировала на упреки оппозиции по поводу поддержки Украины. Поводом для эмоциональной реакции стало выступление депутата партии «Вперед, Италия» Луары Раветто, обвинившей ее в предательстве интересов Италии.