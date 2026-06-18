«Да чего мелочиться? Соорудите храм Мазепы»: Захарова иронично высказалась о происходящем на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично предложила киевским властям канонизировать гетмана Ивана Мазепу, преданного Русской православной церковью анафеме.
Поводом для насмешливой реплики стали сообщения украинских СМИ о том, что некие представители «экспертной среды» одобрили проект установки возле Успенского собора Киево-Печерской лавры памятного знака гетману.
В ходе брифинга Захарова напомнила, что Мазепа получил от Петра I орден Иуды, и с сарказмом поинтересовалась, не видел ли кто-нибудь памятники предателям в храмах. Она отметила, что речь идет о святой обители, которая наполняется мощами и ликами святых, а не скульптурами изменников.
«Это будет, вы не поверите, скульптурная композиция в виде гранитной колонны высотой 2,5 метра, на вершину которой будет водружен бронзовый бюст Мазепы», — сказала дипломат, отметив, что монумент должен стать частью туристического маршрута.
Захарова также обратила внимание, что эксперты призвали киевские власти вернуться к реализации указа президента Ющенко о «надлежащем увековечивании памяти гетмана».
«Да чего мелочиться? Просто соорудите сразу храм Мазепы», — иронично высказалась Захарова о происходящем на Украине.
Ранее KP.RU писал, что из Киево-Печерской лавры на Украине собираются сделать кафе и музей Мазепы.