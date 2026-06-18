Туристка погибла во время сафари в ЮАР: гид случайно выстрелил ей в грудь, рассказывая историю

69-летняя библиотекарь приехала в заповедник вместе со своим мужем и двумя взрослыми детьми. Фото: Philoxenia/Shutterstock/Fotodom

В Южной Африке гражданка Канады была застрелена во время сафари со своей семьей после того, как в нее случайно выстрелил рейнджер парка из пистолета. Об этом сообщило издание Daily Mail.

"69-летняя библиотекарь посещала Национальный парк Крюгер, крупнейший заповедник страны, вместе со своим мужем и двумя взрослыми детьми. После дня, проведенного за наблюдением за дикими животными, туристическая группа остановилась на пикник с барбекю на закате", - говорится в публикации.

По данным газеты, гид группы рассказывал туристам историю о том, как он подстрелил буйвола, когда случайно выстрелил и попал пенсионерке в грудь. В результате инцидента пожилая канадская путешественница получила смертельную травму.

Как писал сайт KP.RU, в апреле в ЮАР был смертельно ранен носорогом зоозащитник Шоман ван Яарсвельд, который посвятил всю свою жизнь защите этих животных от браконьеров, и основавший частную природоохранную компанию Milk River Security. Трагедия произошла утром, когда 58-летний зооактивист был на патрулировании со своей командой в заповеднике Самара-Кару. В какой-то момент на него выскочил 1300-килограммовый черный носорог и смертельно ранил мужчину, который скончался на месте.