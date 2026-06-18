Захарова пригрозила разрушительным ответом странам НАТО, если они атакуют Россию

Захарова обозначила красную линию для стран НАТО. Фото: МИД РФ

Любая атака стран-членов Североатлантического альянса на российские регионы повлечет за собой разрушительный ответ от Москвы. Об этом предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова обозначила четкую красную линию для стран НАТО, исключив возможность безнаказанного удара по территориям России. По ее словам, Москва готова дать жесткий и разрушительный ответ в случае, если кто-либо из членов блока все же решится на опасный шаг.

«В случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион ни у кого не должно быть никаких сомнений: ответ нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным для них», - заявила дипломат.

Ранее руководитель МИД РФ Сергей Лавров сообщил о создании на Западе общеевропейской группы нападения на Россию. Причем, как уточнил он, за границей думают как о гибридных, так и о физических методах борьбы.