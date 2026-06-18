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НовостиПолитика18 июня 2026 13:04

Захарова: РФ жестко ответит на последние санкции Евросоюза

Ранее Евросоюз ввел дополнительные санкции против России
Сергей ГАПЧУК
Захарова: РФ жестко ответит на последние санкции Евросоюза Фото: МИД России

Захарова: РФ жестко ответит на последние санкции Евросоюза Фото: МИД России

Россия даст жесткий ответ на последние ограничительные меры Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

15 июня Евросоюз ввел дополнительные санкции против России. Отмечается, что в черный список объединения были включены более 80 физических лиц и организаций, в том числе и из дружественных Москве стран.

Ранее Мария Захарова отметила, что Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры Европейского союза. Москва ответит на очередной санкционный пакет ЕС действенными жесткими шагами.