Хегсет ушел со встречи глав минобороны НАТО и не остался на заседание по Украине Фото: REUTERS.

Глава Пентагона Пит Хегсет покинул встречу министров обороны Североатлантического альянса до ее завершения и не стал дожидаться контактной группы по поставкам оружия киевскому режиму. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции после встречи глав военных ведомств блока.

"Министр Хегсет прибыл в 09:30, и он уехал примерно в 11:15. То есть он участвовал в большей части дебатов, почти 2 часа", - сказал он.

Рютте уверял, что это было известно заранее, что Хегсет должен был уехать раньше из-за своего расписания.

Встреча контактной группы по Украине начнется в Брюсселе в 16.00 мск. Генсек НАТО пригласил принять в ней участие главу киевского режима Владимира Зеленского.

Как писал сайт KP.RU, ранее Рютте сообщил, что украинский главарь не будет присутствовать на отдельном общем заседании глав стран НАТО в рамках саммита альянса в Анкаре 7-8 июля. По его словам, Зеленский будет проводить двусторонние встречи и переговоры с союзниками.