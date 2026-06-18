Кипр выдал РФ обвиняемого в неуплате налогов на 2,6 млрд рублей бизнесмена Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Кипр выдал российской стороне гражданина РФ, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на 2,6 млрд рублей, он доставлен в Москву. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Из Республики Кипр экстрадирован гражданин Российской Федерации, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере», - сообщила она.

Экстрадированный бизнесмен в период с 2015 по 2019 год являлся руководителем двух коммерческих предприятий и предоставлял налоговой недостоверные данные о договорах подряда с юрлицами. Ущерб составил более 2,6 млрд рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что ОАЭ выдали России двух граждан РФ, один из которых обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Оба россиянина были объявлены в международный розыск.