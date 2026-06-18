Как привычка дуть на горячие напитки может навредить здоровью: объяснение врача

При выдохе над горячим напитком в воздух поднимается микроскопический аэрозоль из слюны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Привычка дуть на горячий чай или кофе может повышать риск инфекций дыхательных путей. Терапевт Ольга Чистик рассказала, как это связано с распространением бактерий и почему иногда это приводит к ангине или даже пневмонии. Об этом пишет «Газета.Ru».

«В норме во рту и носоглотке здорового человека живет около 700 видов микроорганизмов. Большинство из них совершенно мирные. Но среди них всегда есть условно-патогенные: стрептококки, стафилококки, нейссерии, кандиды. Пока иммунитет в порядке, они никак себя не проявляют», – пояснила медик.

При выдохе над горячим напитком в воздух поднимается микроскопический аэрозоль из слюны и слизи, который оседает обратно в чашку. В результате бактерии возвращаются в организм вместе с напитком, а при снижении иммунитета могут спровоцировать воспаления горла и дыхательных путей.

Особенно рискованной привычка становится в коллективе или если люди делятся одной кружкой. В офисах или дома это может приводить к дополнительному распространению микрофлоры. Врач отметила, что со временем в термокружках и плохо вымытой посуде количество бактерий может значительно увеличиваться.

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