Лавров: Россия продолжит массированные удары по военным объектам ВСУ

Лавров заявил, что ВС РФ продолжат отвечать на теракты ВСУ, уничтожая все их объекты Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Войска России продолжат наносить массированные удары по военным объектам ВСУ, согласно приказу российского главы Владимира Путина. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя недавнюю атаку украинских БПЛА на Москву.

Лавров подчеркнул, что Россия не намерена ограничиваться словесными предупреждениями и продолжит уничтожать всю военную инфраструктуру Украины. Министр заявил, что атака дронов на российскую столицу не изменит курс Москвы в проведении СВО.

«Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары», - отметил дипломат.

Ранее Сергей Лавров сообщал, что российские военные в ходе спецоперации не намерены наносить ущерб территориям, где живут русские.