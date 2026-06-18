СК: Атаковавший автобус с детьми дрон ВСУ был начинен поражающими элементами Фото: канал в "Максе" Егора Ковальчука

Украинский беспилотник, который атаковал автобус с белорусскими детьми в Брянской области, был начинен поражающими элементами. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она уточнила, что следователи осмотрели место происшествия и сам автобус, ставший объектом атаки украинских националистов.

По ее словам, были найдены и изъяты фрагменты фюзеляжа БПЛА, электронные компоненты ударного дрона и поражающие элементы взрывного устройства.

Как писал сайт KP.RU, 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что боевики ВСУ при помощи дрона атаковали автобус с детской футбольной командой из Беларуси. В момент атаки в салоне находилось 44 пассажира. В результате ЧП погибла беременная женщина, сопровождавшая команду, еще шесть человек ранены, в том числе четверо детей.